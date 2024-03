Scambio di vedute sulla situazione socio-politica del Paese,

Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano il presidente delle Seychelles, Waves Ramkalawan, il quale poi ha incontrato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, e mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – spiega il Vaticano in una nota – è stato espresso vivo apprezzamento per le buone relazioni bilaterali fra la Santa Sede e la Repubblica delle Seychelles, nonché per il contributo della Chiesa cattolica al servizio della società, specialmente nell’ambito assistenziale ed educativo. Infine, si è avuto uno scambio di vedute sulla situazione socio-politica del Paese, soffermandosi in modo particolare su temi di comune interesse, tra i quali, la tutela dell’ambiente e la lotta contro l’uso delle droghe, nonché si è trattato della situazione internazionale”.

