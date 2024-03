Il Pontefice in difficoltà al termine dell'udienza generale

Papa Francesco, ancora raffreddato, ha di nuovo chiesto a un assistente – don Pierluigi Giroli, officiale della Segreteria di Stato – di leggere la catechesi nel corso dell’udienza generale tenutasi per la prima volta quest’anno all’aperto, in Piazza San Pietro, in Vaticano. Nonostante le difficoltà, Bergoglio ha comunque lanciato un breve appello finale contro la guerra, invocando nuovamente la pace. Al termine della funzione, il Pontefice non è riuscito a tornare sulla sua papamobile a causa dei persistenti problemi respiratori e di mobilità. Alla fine la papamobile si è allontanata senza il Santo Padre, mentre lui veniva accompagnato fuori da Piazza San Pietro in carrozzina.

