Telefonini e smartphone “benedetti” con l’immagine di San Biagio per “una navigazione sicura e consapevole nella rete dei mille social e piattaforme, intelligenza artificiale compresa”. È l’iniziativa di don Giorgio Mariotti, parroco della chiesa di Nuvole, frazione di Città di Castello (Perugia), avviata nel 2015 e che si è ripetuta oggi per sensibilizzare all’uso sano della tecnologia. “Oggi festeggiamo nella parrocchia di Nuvole il nostro titolare, San Biagio vescovo e martire, invocato come protettore della gola”, ha detto nella sua omelia don Giorgio Mariotti, soprannominato “sacerdote hi-tech” per la sua propensione ad affrontare i temi legati all’uso delle nuovo tecnologie, telefonini e rete in testa. Don Giorgio, 74 anni, ha scoperto la vocazione a 59 anni dopo una vita da commerciante e oggi è a capo di cinque parrocchie di periferia. Anche oggi dall’altare, nel corso dell’omelia prima di benedire i telefonini con la consegna di un adesivo con immagine e preghiera del Santo, ha proseguito la sua battaglia per un utilizzo dei social, della rete e delle tecnologie, giusto e consapevole.

“Oggi ricordiamo San Biagio – ha detto – e quello che ha messo in pratica nella sua vita. Ha guarito un bambino che stava per morire soffocato per una lisca di pesce e ha dato la vita per la sua fedeltà al Vangelo. Ma sappiamo anche che san Biagio è protettore anche di coloro che usano in particolare i cellulari. Questi, facendone la benedizione, chiedono la sua intercessione presso il Signore che possano essere preservati da eventuali danni fisici che il troppo utilizzo possa recare al corpo e essere preservati e guariti nello spirito dalle proprie e altrui cattiverie che purtroppo tutti ne facciamo esperienza. Questi strumenti oggi con le nuove conquiste della scienza sull’intelligenza artificiale di cui sono dotati, possono diventare mezzi di benedizioni, di conoscenza del bene, di pace, accoglienza, perdono, bellezza, bontà, oppure anche del contrario”. Nel piccolo adesivo sotto l’immagine di San Biagio la preghiera che lo accompagna: “Benedici Signore Gesù, per intercessione di San Biagio, questo mio smartphone”.

