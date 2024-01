Il messaggio del pontefice durante l'Angelus in Piazza San Pietro

“Si rispettino le popolazioni. Penso in modo accorato a tutte le vittime, specialmente civili, causate dalla guerra in Ucraina. Per favore, si ascolti il grido di pace della gente stanca della violenza e vuole che si fermi la guerra che è un disastro per i popoli e una disfatta per l’umanità”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus in piazza San Pietro.

