Il Pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì

Il messaggio di Papa Francesco in vista della Giornata della Memoria del prossimo 27 gennaio, in commemorazione delle vittime dell’Olocausto messo in atto dai nazisti contro gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. “Sabato prossimo 27 gennaio si celebra la giornata internazionale di commemorazione delle vittime di Olocausto. Il ricordo e la condanna di quell’orribile sterminio di milioni di persone ebree e di altri credi avvenuto nella prima metà del secolo scorso aiuti tutti a non dimenticare che le logiche dell’odio e della violenza non si possono mai giustificare perché negano la nostra stessa umanità”, ha detto il Pontefice al termine dell’udienza generale del mercoledì.

