L'allarme del Pontefice: "Cultura dello spopolamento"

“Mi preoccupano le poche nascite. C’è una ‘cultura dello spopolamento’ che viene dalle poche nascite di bambini. È vero, tutti possono avere un cagnolino, ma occorre fare bambini. L’Italia, la Spagna … hanno bisogno di bambini. Pensate che uno di questi Paesi mediterranei ha l’età media di 46 anni. Noi dobbiamo prendere sul serio il problema delle nascite, prenderlo sul serio perché si gioca lì il futuro della Patria, si gioca lì il futuro”. Così Papa Francesco che questa mattina ha ricevuto in Udienza i Membri dell’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (ASMEL). “Fare figli è un dovere per sopravvivere, per andare avanti. Pensate a questo: non è una pubblicità di un’agenzia per le nascite, ma voglio sottolineare il dramma delle poche nascite, che va pensato molto seriamente”, ha concluso.

