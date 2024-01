Il Santo Padre nell'omelia all'interno della Santa Messa per l'Epifania

Come da programma si è tenuta la Santa Messa in Vaticano per celebrare l’Epifania. A officiarla, ovviamente, Papa Francesco. “Abbiamo bisogno di avere lo sguardo rivolto verso l’alto, ne abbiamo bisogno nella Chiesa, dove, invece che dividerci in base alle nostre idee, siamo chiamati a rimettere Dio al centro. Ideologia ecclesiale no, vocazione ecclesiale sì”, ha detto il Santo Padre nel corso dell’omelia. “Ripartiamo da Dio, cerchiamo in Lui il coraggio di non fermarci davanti alle difficoltà, la forza di superare gli ostacoli, la gioia di vivere nella comunione e nella concordia“, ha concluso.

