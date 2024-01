Il Santo Padre al termine dell'Angelus in occasione dell'Epifania

“Preghiamo per la pace in Mediorente, Palestina, Iran, Ucraina, in tutto il mondo, dove ci sono tante vittime, morti e distruzione, preghiamo per la pace”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro in occasione dell’Epifania. Il Santo Padre ha rinnovato la sua “vicinanza al popolo iraniano per l’attacco terroristico a Kerman, in Iran”.

