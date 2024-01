Immagine d'archivio

Il Pontefice incontra l'ex segretario di Benedetto XVI per la prima volta dopo il trasferimento in Germania

Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano questa mattina, 3 gennaio, il Monsignore Georg Gänswein, con le Memores Domini. È il primo incontro tra il Pontefice e l’ex segretario di Benedetto XVI da quando Padre Georg – attualmente senza incarico – è tornato in Germania su indicazione dello stesso Bergoglio.

