Il messaggio del presidente della Repubblica: "Ne va anche della dignità di ogni donna e uomo"

Il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Papa Francesco, in occasione della 57esima Giornata Mondiale della Pace, il cui tema è ‘Intelligenza artificiale e pace‘. Dal capo dello Stato un monito: serve un dibattito sull’utilizzo della tecnologia, in modo che essa possa venire usata per assicurare la pace nel mondo.

“Santità, il tema della 57ma Giornata Mondiale della Pace, ‘Intelligenza artificiale e pace’, ci invita a una riflessione sul significato delle nuove tecnologie, che si contraddistinguono per le loro dirompenti potenzialità e i loro effetti ambivalenti. Siamo di fronte a uno snodo fondamentale. I rapidissimi progressi dell’intelligenza artificiale incidono sempre più profondamente sugli individui, sulle attività umane, sulla nostra interazione con l’altro e con l’ambiente”, si legge nel messaggio. “Tuttavia, il tema è entrato soltanto di recente nel dibattito pubblico e il suo impatto sulla società è ancora ampiamente sottovalutato. È quindi quanto mai opportuno che nella Comunità internazionale si sviluppi un dibattito aperto e inclusivo che approfondisca il nostro rapporto con innovazioni tanto straordinarie e con le modalità necessarie a governarle. Ne va della stessa possibilità di assicurare al mondo intero prospettive di pacifica convivenza e uno sviluppo autenticamente umano e integrale. Ma ne va anche e soprattutto della dignità di ogni donna e ogni uomo, dignità fondata tra l’altro sul carattere unico di cui nell’ambito del Creato la persona umana è portatrice”, prosegue Mattarella. E conclude: “A differenza di quella artificiale, infatti, l’intelligenza dell’essere umano è illuminata dalla coscienza; e, insieme, intelligenza e coscienza esprimono una singolare capacità creativa nell’ambito della ricerca scientifica. Come Vostra Santità ricorda nel Suo messaggio, ciò rende l’ Uomo capace di approfondire – senza mai esaurirla – la sua conoscenza della natura e di interagire con essa con modalità sempre nuove e più avanzate. Le forme di intelligenza artificiale possono infatti rappresentare un consistente moltiplicatore di ricchezza, apportando benefici in numerosi ambiti. Ma questi stessi sistemi innalzerebbero le già alte barriere della diseguaglianza se rimanessero nelle mani di pochi, contribuendo ad ancora più consistenti fenomeni di emarginazione e ai conseguenti rischi per la coesione delle nostre comunità. Non possono sfuggirci, inoltre, i pericoli legati all’ utilizzo dell’intelligenza artificiale per mettere a punto sistemi d’arma sempre più distruttivi e per incitare all’odio e all’intolleranza. Ne vediamo già le ombre sui conflitti in corso, nel contesto del protrarsi dell’aggressione russa all’Ucraina, come pure delle ostilità in Medio Oriente, con il loro insostenibile carico di morte e dolore”.

