Francesco parla a braccio al termine dell'Udienza Generale

Papa Francesco è tornato a parlare “delle conseguenze terribili delle violenze e della guerra” chiedendo la fine dei conflitti questa mattina parlando a braccio al termine dell’Udienza Generale. “Preghiamo per la martoriata Ucraina e per le popolazioni di Palestina e Israele – ha detto -. La guerra è il male, preghiamo per la fine delle guerra”.

