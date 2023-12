Netanyahu: "Hamas emissario dell'Iran", la Francia "preoccupata" dagli annunci di Israele

Sarebbe di almeno sei morti il bilancio di attacco con droni condotto dalle forze israeliane contro il campo profughi di Nur Shams, in Cisgiordania. Lo riporta Al Jazeera secondo cui raid israeliani sarebbero in corso in tutta la Cisgiordania anche se “la più grande di queste operazioni militari israeliane è nel campo profughi di Nur Shams a Tulkarem”. Secondo un reporter dell’emittente del Qatar “gli israeliani hanno circondato completamente il campo e c’è stato un attacco di droni nel quale sei palestinesi sono morti e uno è rimasto gravemente ferito”.

La guerra a Gaza “continuerà ancora per molti mesi”. Ad annunciarlo, ieri, dopo una visita nel nord della Striscia è stato il capo di Stato maggiore dell’esercito di Israele (Idf), il tenente generale Herzi Halevi, nel giorno in cui un collaboratore di Benjamin Netanyahu, il ministro israeliano degli Affari strategici Ron Dermer, era negli Stati Uniti per discutere di una prossima fase della guerra e del futuro di Gaza post guerra, incontrando alla Casa Bianca il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Francia “preoccupata”

La Francia “è gravemente preoccupata per l’annuncio delle autorità israeliane che i combattimenti a Gaza si intensificheranno e si prolungheranno, in un momento in cui i bombardamenti sistematici hanno provocato un gran numero di vittime civili negli ultimi giorni”. È quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri francese. Parigi “ribadisce con forza il suo appello per una tregua immediata che porti a un cessate il fuoco”, afferma ancora il ministero degli Esteri, aggiungendo che “il quadro del diritto umanitario internazionale impone chiari principi di distinzione, necessità, proporzionalità e precauzione per risparmiare i civili in ogni momento e in ogni luogo”. “Israele deve adottare misure concrete per proteggere la vita della popolazione civile a Gaza”, afferma la diplomazia francese.

“In questo contesto, la Francia accoglie con favore l’adozione della risoluzione 2720 da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 22 dicembre, che sottolinea l’urgenza di fornire maggiori aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza. In linea con questa risoluzione, chiediamo a Israele di facilitare la consegna degli aiuti in tutta la Striscia di Gaza e di adottare misure urgenti per garantire un accesso umanitario completo, sicuro e senza ostacoli”, si legge ancora nella nota del ministero degli Esteri francese. “L’uso di tutte le vie di accesso e di movimento deve essere facilitato, anche attraverso l’entrata in funzione integrale e urgente del valico di Kerem Shalom, in un momento in cui le quantità molto insufficienti di aiuti che stanno entrando a Gaza da quasi due mesi stanno causando una situazione sanitaria e umanitaria drammatica per le popolazioni civili, che soffrono in particolare di malnutrizione o addirittura di carestia e di mancanza di accesso alle cure per i feriti e i malati”, conclude Parigi.

Idf: altri tre soldati morti

Le forze israeliane di difesa hanno annunciato la morte di altri tre soldati israeliani nell’operazione di terra nella Striscia di Gaza, portando il totale a 164. Lo riporta The Times of Israel. I militari rimasti uccisi sono il tenente Yaron Eliezer Chitiz, 23 anni, vicecomandante del battaglione Shaked della Brigata Givati, originario di Raanana, il sergente maggiore Itay Buton, 20 anni, soldato del battaglione Shaked della Brigata Givati, di Petah Tikva e il sergente maggiore Efraim Yachman, 21 anni, soldato del battaglione Shaked della Brigata Givati, di Neve Daniel.

Netayahu: “Hamas emissario dell’Iran, va eliminata”

“Hamas, importante emissario dell’Iran, deve essere eliminata“. Lo scrive il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un intervento pubblicato sulla Stampa. “Per raggiungere questo risultato – spiega – è indispensabile che le sue capacità militari siano annientate e il suo dominio politico su Gaza finisca. I capi di Hamas hanno promesso che il massacro del 7 ottobre si ripeterà ‘ancora e ancora’. Per questo motivo, l’eliminazione di Hamas è l’unica risposta proporzionata atta a impedire il ripetersi di simili tremende atrocità”. Per distruggere Hamas, sostiene Netanyahu, “Israele continuerà ad agire nell’assoluto rispetto della legge internazionale. Si tratta di qualcosa di particolarmente complicato perché usare i civili palestinesi come scudi umani è parte integrante della strategia del gruppo”. Secondo Netanyahu “accusare ingiustamente Israele di queste perdite non fa che incoraggiare Hamas e altre organizzazioni terroristiche di tutto il mondo a usare scudi umani”.

Iran a Onu: “Abbiamo diritto a rispondere a Israele”

“L’Iran si riserva il diritto legittimo e intrinseco, ai sensi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, di rispondere con decisione al momento opportuno ritenuto necessario”. Lo scrive in una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, l’ambasciatore iraniano all’Onu, Saeed Iravani dopo l’uccisione in Siria del generale delle Guardie della Rivoluzione Seyyed Razi Mousavi per la quale Teheran accusa Tel Aviv. Lo riportano i media iraniani. “La Repubblica Islamica dell’Iran – spiega – condanna inequivocabilmente questi atti di terrorismo atroci e codardi perpetrati dal regime israeliano”. Teheran riafferma, inoltre, “il diritto intrinseco della Repubblica araba siriana, ai sensi del diritto internazionale, di adottare tutte le misure necessarie in risposta agli attacchi terroristici e agli atti di aggressione da parte del regime israeliano contro la sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale”.

