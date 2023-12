I dimostranti con uno striscione in Piazza San Pietro : '50 mila Marie a Gaza'

Un gruppo di dimostranti ha attuato un flash mob in Piazza San Pietro di fronte al presepe, a sostegno delle donne palestinesi incinte di Gaza, dove è in corso il violento conflitto tra Israele e Hamas con i pesanti bombardamenti dello Stato ebraico. I manifestanto con bandiere palestinesi e della pace hanno esposto uno striscione in inglese con la scritta ‘50mila Maria a Gaza‘. In Vaticano il Papa ha tenuto l’udienza generale durante la quale ha condannato le guerre. “Sempre sono una sconfitta. Guadagnano soltanto i fabbricatori delle armi. Per favore pensiamo alla Palestina, a Israele”, le parole del Pontefice.

