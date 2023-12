Bergoglio al termine dell'udienza generale del mercoledì

“Non dimentichiamo le popolazioni che soffrono il male della guerra. Le guerre sempre sono una sconfitta. Guadagnano soltanto i fabbricatori delle armi. Per favore pensiamo alla Palestina, a Israele. Pensiamo al’Ucraina martoriata che soffre tanto e pensiamo ai bambini in guerra. Le cose che si vedono. Andiamo al presepe e chiediamo a Gesù la pace. Lui è il principe della pace”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale in Aula Paolo VI.

