Leader di Hamas Haniyeh al Cairo. Altro soldato Idf ucciso a Gaza, totale sale a 133

Continua il conflitto nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas, mentre nel frattempo si cercano soluzioni diplomatiche per una nuova tregua, legata alla liberazione degli ostaggi ancora in mano all’organizzazione palestinese. Israele avrebbe informato il Qatar di essere pronto a sette giorni di stop dei combattimenti in cambio della liberazione di 40 persone. Il leader di Hamas Haniyeh, secondo quanto riporta invece la Bbc, sarebbe arrivato al Cairo per colloqui con l’intelligence egiziana sulla tregua. IN AGGIORNAMENTO

09:45 Bbc, leader Hamas Haniyeh al Cairo per colloqui su tregua

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh sarebbe arrivato al Cairo per incontrare il capo dell’intelligence egiziana e questo indicherebbe possibili evoluzioni sul fronte dei negoziati per una tregua fra Israele e i miliziani palestinesi. Lo riporta la Bbc. L’Egitto, insieme al Qatar, ha contribuito a mediare una tregua il mese scorso che è durata una settimana e ha visto il rilascio di un certo numero di ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi.

08:30 Wsj, Hamas discute con fazioni rivali su futuro Gaza

I leader politici di Hamas avrebbero discusso con le fazioni palestinesi rivali del futuro della Striscia di Gaza e della Cisgiordania dopo la fine della guerra con Israele. Lo ha rivelato al Wall Street journal Husam Badran, membro dell’ufficio politico di Hamas. Lo riporta Al Jazeera. “Non combattiamo solo perché vogliamo combattere. Non siamo partigiani di un gioco a somma zero”, ha affermato. “Vogliamo che la guerra finisca”, ha aggiunto. “Vogliamo creare uno Stato palestinese a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme”.

08:00 Altro soldato Idf ucciso a Gaza, totale sale a 133

Un altro soldato israeliano è morto nel corso dell’operazione di terra nella Striscia di Gaza, facendo salire a 133 il numero di militari di Tel Aviv morti dopo il lancio dell’offensiva. Lo riporta The Times of Israel, citando le forze israeliane di difesa (Idf). La vittima è il capitano della riserva Lior Sivan, 32 anni, proveniente da Beit Shemesh. Un soldato di fanteria del battagliano Rotem della brigata Givati è rimasto, invece, gravemente ferito nei combattimenti nel sud dell’enclave ed è stato trasferito in ospedale.

07:00 Cameron: “Cessate il fuoco lascerebbe Hamas al suo posto”

“Un cessate il fuoco lascerebbe Hamas al suo posto, con la loro ambizione di perpetrare altri attacchi terroristici come quelli del 7 ottobre: dunque non puoi avere un cessate il fuoco immediato e una soluzione basata sui due Stati, sono mutualmente incompatibili”. Così il ministro britannico egli Esteri, David Cameron, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. La soluzione a due Stati, afferma, “al momento potrebbe sembrare lontana , ma in qualche modo è diventato ancora piu necessario non tornare allo status quo precedente”. In Ucraina, sostiene Cameron, Vladimir Putin non sta vincendo “ma ha subito un disastro catastrofico: ha perso 300 mila soldati, gran parte della flotta del Mar Nero, il suo tentativo di prendere l’Ucraina d’assalto è stato un totale fallimento, l’economia russa è piu povera e la Nato ha acquisito due splendidi nuovi membri”. Come membri della Nato, afferma Cameron, “sosteniamo l’adesione” di Kiev “al Patto atlantico, quando sarà possibile”.

06:00 Media, Israele propone tregua di 7 giorni in cambio di 40 ostaggi

Israele avrebbe informato il Qatar che sarebbe pronto per una tregua di almeno una settimana nei combattimenti a Gaza in cambio del rilascio di circa 40 ostaggi detenuti da Hamas. Lo riporta il Jerusalem Post.

