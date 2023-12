Il Pontefice circondato dai bambini del Dispensario di Santa Marta

I festeggiamenti in Vaticano per l’87esimo compleanno di Papa Francesco. Il Pontefice ha spento una candelina su una torta circondato dai bambini del Dispensario di Santa Marta (la clinica pediatrica pontificia per i bambini poveri) che ha incontrato nell’Aula Paolo VI. Poco prima, durante l’Angelus domenicale, alcuni bimbi avevano esposto degli striscioni di “Buon compleanno” per Bergoglio.

