Il pontefice in occasione della VII Giornata Mondiale dei Poveri: "Il grido di dolore dei poveri è soffocato dall'indifferenza generale"

Si è svolta nella Basilica di San Pietro la messa in occasione della VII Giornata Mondiale dei Poveri, presieduta da Papa Francesco. Il tema della giornata è “Non distogliere lo sguardo dal povero”.

“Pensiamo alle tante povertà materiali, culturali e spirituali del nostro mondo, alle esistenze ferite che abitano le nostre città, ai poveri diventati invisibili, il cui grido di dolore viene soffocato dall’indifferenza generale di una società indaffarata e distratta” ha detto Papa Francesco, nel corso dell’omelia in occasione della VII Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra oggi sul tema “Non distogliere lo sguardo dal povero”.

“Pensiamo a quanti sono oppressi, affaticati, emarginati, alle vittime delle guerre e a coloro che lasciano la loro terra rischiando la vita – ha proseguito il Santo Padre -; a coloro che sono senza pane, senza lavoro e senza speranza. Tante povertà quotidiane. E non sono uno, due tre. Sono moltitudini. I poveri sono moltitudini. Pensando a questa immensa moltitudine di poveri, il messaggio del Vangelo è chiaro: non sotterriamo i beni del Signore! Mettiamo in circolo la carità, condividiamo il nostro pane, moltiplichiamo l’amore! La povertà è uno scandalo. Quando il Signore tornerà ce ne chiederà conto e – come scrive sant’Ambrogio – ci dirà ‘perché avete tollerato che tanti poveri morissero di fame, quando possedevate oro con il quale procurarvi cibo da dare a loro? Perché tanti schiavi sono stati venduti e maltrattati dai nemici, senza che nessuno si sia dato da fare per riscattarli?'”.

