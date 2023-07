Il pontefice in una nuova puntata di 'Popecast': "È padre, madre, fratello, tutto per noi"

“Il Signore non ha schifo delle nostre realtà, ci ama come siamo. E questo è l’amore pazzo di Dio… Dio ci ama come siamo, Dio ci accarezza sempre. Dio è padre, madre, fratello, tutto per noi. E capire questo è difficile, ma Lui ci ama come siamo. Non arrenderti… Avanti”. Così Papa Francesco rispondendo alla domanda di un giovane transessuale disabile nella nuova puntata del podcast incentrata proprio sui giovani in vista della Gmg di Lisbona. “Il Signore – ha detto il Papa – sempre cammina con noi, sempre. Il Signore non ha schifo di nessuno di noi. Anche nel caso in cui noi fossimo peccatori, lui si avvicina per aiutarci”.

Papa: “Chiesa sia in cammino altrimenti è una setta”

“La Chiesa è Chiesa quando è in cammino. Al contrario è una setta religiosa chiusa in sé stessa. Tante volte nella Chiesa ci sono lotte di piccoli gruppi, l’uno contro l’altro. Quando una differenza si trasforma in partito, questo uccide l’unità… Non tutti siamo uniformi nella Chiesa e questo è la grandezza” ha aggiunto in una nuova puntata di ‘Popecast’, il podcast di Vatican News.

Papa: “Una ‘Giornata Mondiale dei bambini’? Una bella idea”

“Mi piace tanto! E possiamo farla organizzare dai nonni. Chiedere ai nonni che organizzino una giornata così. Una bella idea. Ci penserò e vedrò come farla” ha sottolineato il Santo Padre in una nuova puntata di ‘Popecast’, il podcast di Vatican News rispondendo a distanza al messaggio di Alessandro, 9 anni, che e lancia la proposta di una GMB, la Giornata mondiale dei Bambini.

