Il Pontefice durante l'Angelus

Il Pontefice torna a parlare di crisi climatica. “Si stanno sperimentando qui e in molti Paesi eventi climatici estremi. Da una parte molte regioni sono interessate da ondate anomale di caldo e colpite da devastanti incendi, dall’altra in non pochi luoghi ci sono nubifragi e inondazioni come quelle che hanno flagellato nei giorni scorsi la Corea del sud”, ha detto Papa Francesco, nel corso dell’Angelus.

“Sono vicino a quanti soffrono e a coloro che stanno assistendo le vittime e gli sfollati – ha aggiunto -. Per favore, rinnovo il mio appello ai responsabili delle nazioni perchè si faccia il qualcosa di più concreto per limitare le emissioni inquinanti. E’ una sfida urgente e non si può rimandare. Riguarda tutti. proteggiamo la nostra casa comune”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata