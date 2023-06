Il Pontefice ha ricevuto in udienza una delegazione del Premio Biagio Agnes.

Papa Francesco ha parlato dell’importanza del giornalismo e della pericolosità delle fake news. “Taccuino e penna sono semplici accessori se manca lo sguardo sulla realtà. Uno sguardo reale, non solo virtuale. Oggi, più che in passato, si può esserne distolti da parole, immagini e messaggi che inquinano la vita”, ha detto il Santo Padre che questa mattina ha ricevuto in udienza una delegazione del Premio Biagio Agnes. “Pensiamo, ad esempio, al triste fenomeno delle fake news, alla retorica bellicista o a tutto ciò che manipola la verità. Serve uno sguardo attento su ciò che avviene per disarmare il linguaggio e favorire il dialogo”, ha aggiunto Francesco.

Doppiezze in vita spirituale sacerdoti non vanno tollerate

“Lasciare allo Spirito l’iniziativa: è Lui che porta avanti la conversione e l’armonia nella vita di un sacerdote. Le doppiezze non vanno tollerate ma portate alla luce, alla luce dello Spirito. Lui solo ci guarisce dalle infedeltà. Lui solo, non altri metodi. Quello che ci guarisce dalle infedeltà è lo Spirito Santo”, ha detto Bergoglio che questa mattina ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, i partecipanti al Capitolo Generale dei Servi del Paraclito.

