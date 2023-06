Il Pontefice è stato dimesso dal Policlinico Gemelli

Papa Francesco resterà a Santa Marta, in Vaticano. Come spiegato da Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il Pontefice al Policlinico Gemelli di Roma, passerà lì la convalescenza dopo il ricovero in ospedale. Prima di tornare “a casa” il Santo Padre si è recato a Santa Maria Maggiore, dove si è fermato in preghiera davanti all’icona di Maria, Salus Populi Romani. Il Pontefice è stato sottoposto a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protes

