“Come sto? Ancora vivo”. Papa Francesco sorridente risponde così ai cronisti che lo attendono fuori dal policlinico Gemelli. Come suo solito fare, il Pontefice prima di tornare a Santa Marta dovrebbe prima fermarsi alla Basilica di Santa Maria Maggiore per ringraziare la Salus Populi Romani.

“Tanto tanto dolore”, così Papa Francesco ha commentato con i cronisti presenti la notizia del naufragio di un barcone carico di migranti nell’Egeo , al largo di Pylos, nel Peloponneso, per il quale si temono centinaia di morti.

“Il Papa sta bene, sta meglio di prima”. Così Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il Pontefice al Policlinico Gemelli di Roma, questa mattina all’uscita dell’ospedale al momento delle dimissioni del Santo Padre. “Che effetto fa operare un Papa? Avevo fatto esercizio la volta precedente”, scherza il chirurgo. Bergoglio è rimasto in ospedale per 10 giorni in seguito all’operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.