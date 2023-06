Si tratta di un polacco che aveva scritto sulla schiena 'Save children of Ukraina'

Questa mattina alle 12 il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, presso l’Altare della Confessione, con i canonici del Capitolo di San Pietro e i fedeli presenti, ha celebrato un rito penitenziale in seguito ai fatti accaduti di giovedì. Lo riportano i media vaticani.

Giovedì sera, quando la Basilica era prossima alla chiusura, un uomo di nazionalità polacca, in stato emotivo alterato, si è avvicinato all’altare, denudandosi completamente e salendo sul piano di marmo. Sulla schiena aveva scritto a pennarello ‘Save children of Ukraina’, salvate i bambini dell’Ucraina. Raggiunto dai custodi e dalla Gendarmeria vaticana, non ha opposto resistenza e, dopo l’identificazione, è stato consegnato dalle autorità vaticane alla polizia italiana che gli ha consegnato un foglio di via, con obbligo di lasciare il territorio italiano.

