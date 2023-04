Il pontefice ha donato al premier ucraino un 'opera in bronzo

Incontro oggi in Vaticano tra Papa Francesco e Denys Shmyhal, primo ministro dell’Ucraina: ha avuto inizio alle 9.20 per terminare alle 9.50. Il Pontefice ha donato al premier ucraino la fusione in bronzo di un fiore che nasce con la scritta ‘La pace è un fiore fragile’, alcuni documenti come il Messaggio per la pace di quest’anno, il Documento sulla fratellanza umana e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV, il volume ‘Un’Enciclica sulla pace in Ucraina‘. Il primo ministro ucraino ha fatto dono al Santo Padre della riproduzione di una caraffa in ceramica raffigurante un gallo, sopravvissuta a un bombardamento nei pressi di Kiev, spighe di grano dall’Ucraina e un libro di foto sulla guerra in corso e la resistenza del popolo ucraino.

“In merito all’incontro avuto oggi con il Papa in Vaticano, abbiamo parlato della formula di pace del presidente Zelensky e ho chiesto partecipazione e assistenza per la restituzione dei bimbi ucraini che sono stati portati via con la forza. Inoltre ho invitato il Santo Padre a venire a visitare il nostro Paese” ha detto Shmyhal in conferenza stampa presso la sede della stampa estera a Roma.

