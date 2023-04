Il Santo Padre ha recitato il Regina Coeli con fedeli e pellegrini riuniti in Piazza San Pietro

“A volte pensiamo che il modo per stare vicini a Dio sia quello di tenerlo ben stretto a noi; perché poi, se ci esponiamo e ci mettiamo a parlarne, arrivano giudizi, critiche, magari non sappiamo rispondere a certe domande o provocazioni, e allora è meglio non parlarne. Invece il Signore viene mentre lo si annuncia. Questo ci insegnano le donne: Gesù si incontra testimoniandolo”. Lo ha detto Papa Francesco, per la recita del Regina Coeli con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.

“Ci sarà capitato qualche volta di ricevere una notizia meravigliosa, come ad esempio la nascita di un bambino. Allora, una delle prime cose che facciamo è condividere questo lieto annuncio con gli amici. E, raccontandolo, lo ripetiamo anche a noi stessi e in qualche modo lo facciamo rivivere ancora di più in noi. Se questo succede per una bella notizia, accade infinitamente di più per Gesù, che non è solo una bella notizia, e nemmeno la notizia più bella della vita, ma la vita stessa, ‘la risurrezione e la vita‘. Ogni volta che lo annunciamo, non facendo propaganda o proselitismo, ma con rispetto e amore, come il dono più bello da condividere, come il segreto della gioia, allora Gesù dimora ancora di più in noi” le parole del Santo Padre.

“Pensiamo ancora alle donne del Vangelo: c’era la pietra sigillata e nonostante ciò vanno al sepolcro; c’era una città intera che aveva visto Gesù in croce e nonostante ciò vanno in città ad annunciarlo vivo. Quando si incontra Gesù, nessun ostacolo può trattenerci dall’annunciarlo. Se invece teniamo per noi la sua gioia, forse è perché non lo abbiamo ancora incontrato veramente”, ha aggiunto.

“Fratelli, sorelle, davanti all’esperienza delle donne ci chiediamo: quand’è stata l’ultima volta che ho testimoniato Gesù? Oggi, che cosa faccio perché le persone che incontro ricevano la gioia del suo annuncio? E ancora: qualcuno, pensando a me, può dire: questa persona è serena, è felice, è buona perché ha incontrato Gesù? Chiediamo alla Madonna che ci aiuti ad essere gioiosi annunciatori del Vangelo“, ha concluso il pontefice.

Nord Irlanda, Papa: “Prego che pace ottenuta si possa consolidare”

“Oggi ricorre il 25esmo anniversario dell’accordo del Venerdì santo di Belfast che ha messo fine alla violenza nell’Irlanda del Nord. Con spirito riconoscente prego Dche la pace ottenuta si possa consolidare a beneficio di tutti gli uomini e le donne dell’isola di Irlanda”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine della recita del Regina Caeli con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.

