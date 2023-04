Centomila persona a San Pietro

Circa 100mila persone erano presenti nell’area di piazza San Pietro in Vaticano per la benedizione ‘Urbi et Orbi’ di Papa Francesco, arrivato sulla Papa-mobile, per Pasqua. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. Durante la messa Bergoglio ha parlato della guerra in Ucraina ma anche della situazione in Israele, del Myanmar, del Libano, del Congo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata