"Stiamo attenti a non sporcare la Chiesa" ha detto ai sacerdoti durante l'omelia nella Basilica di San Pietro

Papa Francesco ha celebrato nella Basilica di San Pietro la Messa del Crisma. Il Papa è arrivato accompagnato sulla sedia a rotelle. Nel corso della Celebrazione Eucaristica, i sacerdoti hanno rinnovato le promesse fatte al momento della Sacra Ordinazione; quindi ha avuto luogo la benedizione dell’olio degli infermi, dell’olio dei catecumeni e del crisma.

Si tratta del primo appuntamento del Giovedì Santo per Papa Francesco che nel pomeriggio si recherà nel carcere di minorile di Casal del Marmo, in provincia di Roma per la Messa in Coena Domini e per la tradizionale lavanda dei piedi.

“Siamo coraggiosi nel reggere la nostra vita e le nostre cadute“. Così Papa Francesco nell’omelia della Messa del Crisma nella Basilica di San Pietro. “Questa è la contraddizione da risolvere sono pastore di Dio o di me stesso? – ha detto ancora il Papa – È lo spirito a cambiare il nostro cuore”.

“È un distillato quando il sacerdozio scivola”, quando ” il sacerdote si dimentica di essere un pastore di popolo per essere un chierico di Stato” le parole del Santo Padre. “In questo momento sto facendo memoria di alcuni di voi che sono in crisi che non sanno come riprendere la strada dello Spirito. Dico a loro coraggio, affidati al Signore con l’unzione dello Spirto Santo. La doppia vita non ti aiuterà, guarda avanti. La via per questo passo di maturazione è ammettere la propria debolezza“, ha detto ancora il Papa.

“Pensate a un presbiterio senza armonia, non funziona” il monito di Bergoglio. “Costruire l’armonia non è questione di strategia o cortesia, è un’esigenza dello Spirito. Stiamo attenti a non sporcare l’unzione dello Spirito e la veste di Santa madre Chiesa”.

“Tante volte noi preti siamo dei maleducati. Pensiamo alla gentilezza del sacerdote. Zitelloni che criticano e puntano il dito. In nome di Dio accogliamo sempre, essere spigolosi corrompe l’annuncio”. Così Papa Francesco nell’omelia della Messa del Crisma nella Basilica di San Pietro. “Grazie per la vostra testimonianza – ha detto ancora il Papa – e per il vostro servizio; grazie per il bene nascosto che fate, per il perdono e la consolazione che regalate in nome di Dio; grazie per il vostro ministero, che spesso si svolge tra tante fatiche e pochi riconoscimenti”.

Il Papa donerà ai sacerdoti presenti alla Messa del Crisma il libro di René Voillaume ‘La seconda chiamata. Il coraggio della fragilità’. Lo ha detto lo stesso Bergoglio nel corso dell’omelia.

