Il pontefice in Piazza San Pietro: "Ricordiamo tutte le vittime dei crimini di guerra"

“Guardando Maria, la Madonna, davanti alla croce, il mio pensiero va alle mamme dei soldati ucraini e russi caduti nella guerra. Sono mamme di figli morti. Preghiamo per queste mamme”. Lo ha dichiarato Papa Francesco concludendo l’udienza del mercoledì in Piazza San Pietro. “In questa Settimana Santa ricordo in modo particolare tutte le vittime dei crimini di guerra e invito a pregare per loro. Eleviamo una supplica a Dio affinché i cuori di tutti si convertano”, ha aggiunto il pontefice.

