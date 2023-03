Almeno 71 le vittime a Steccato di Cutro, Bergoglio: "Non si ripetano più simili tragedie"

Anche Papa Francesco esprime cordoglio per il naufragio di Crotone, a Steccato di Cutro. “Siano fermati i trafficanti di esseri umani, non siano continuino a disporre della vita di persone innocenti. I viaggi della speranza non siano più viaggi della morte”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, in merito al naufragio sulla spiaggia di Cutro, nel Crotonese, che ha provocato 71 vittime accertate, mentre si cercano ancora altri corpi.

“Non si ripetano mai più simili tragedie“, ha detto ancora Bergoglio.”Esprimo apprezzamento e gratitudine alla popolazione locale per la solidarietà e l’accoglienza verso i fratelli e le sorelle” del naufragio.

“Le acque limpide del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti”, ha spiegato il Papa. “Il Signore ci dia la forza di capire e piangere”, ha affermato, restando poi in silenzio di fronte al “dolore per il naufragio”.

