Il Santo Padre auspica che si faccia tutto il possibile per la gente

“Qualcuno di voi viene dalla tribolata Siria; vorrei esprimere una vicinanza particolare a quel caro popolo, provato, oltre che dalla guerra, dal terremoto che, come in Turchia, ha provocato tante vittime e devastazioni terribili. Di fronte alla sofferenza di tanti innocenti, bambini, donne, mamme, famiglie, auspico che si faccia tutto il possibile per la gente, che non vi siano ragioni o sanzioni che ostacolino gli urgenti e necessari aiuti alla popolazione”. Lo ha detto Papa Francesco che oggi ha ricevuto in udienza i giovani sacerdoti e monaci delle Chiese ortodosse orientali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata