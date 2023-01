Bergoglio su Ratzinger: "Ho perso un papà"

Papa Francesco ha affermato di non aver nemmeno preso in considerazione l’emanazione di norme per regolare le future dimissioni papali. Nella sua prima intervista dalla morte il 31 dicembre di Benedetto XVI, Francesco ha affrontato la sua salute, i suoi critici e la fase successiva del suo pontificato, che segna il suo decimo anniversario a marzo senza l’ombra di Benedetto sullo sfondo. “Sono in buona salute. Per la mia età, sono normale“, ha detto martedì il pontefice 86enne. “Potrei morire domani, ma è sotto controllo. Sono in buona salute”, ha detto all’Associated Press con il suo tipico senso dell’umorismo. Poi sul suo rapporto con Ratzinger: “Ho perso un papà”.

