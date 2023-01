Il Pontefice: "I conflitti interessano solo alcune aree del pianeta, ma nella sostanza coinvolgono tutti"

Papa Francesco è tornato a chiedere la fine della guerra in Ucraina durante un discorso agli ambasciatori accreditati in Vaticano. “Oggi è in corso la terza guerra mondiale di un mondo globalizzato, dove i conflitti interessano direttamente solo alcune aree del pianeta, ma nella sostanza coinvolgono tutti“, ha detto il Pontefice che ha poi fatto “l’esempio più vicino della guerra in Ucraina”. “Con il suo strascico di morte e distruzione; con gli attacchi alle infrastrutture civili che portano le persone a perdere la vita non solo a causa degli ordigni e delle violenze, ma anche di fame e di freddo“, ha concluso il Papa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata