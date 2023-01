Il Pontefice prega per le mamme dei soldati russi e ucraini

Il Papa torna a pregare per l’Ucraina. “Non dimentichiamo i nostri fratelli e sorelle ucraini, soffrono tanto per la guerra. Questo Natale in guerra, senza luce e senza caldo, soffrono tanto. Per favore non dimentichiamoli”, ha detto Francesco durante l’Angelus in piazza San Pietro

“Le mamme ucraine e le mamme russe hanno perso i figli, questo è il prezzo della guerra. Preghiamo per le mamme che hanno perso i figli soldati, sia russi che ucraini”, ha aggiunto il Pontefice che stamattina ha battezzato 13 bambini nella Cappella Sistina, in Vaticano.

