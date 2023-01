Omelia di Bergoglio ai funerali solenni di Benedetto XVI in Piazza San Pietro

“Siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni”. Così Papa Francesco nell’omelia per la messa funebre del Pontefice emerito Joseph Ratzinger, in piazza San Pietro. “Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce”, ha aggiunto Bergoglio. Immagini Vatican Media

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata