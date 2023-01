Il Papa emerito viene sepolto nelle Grotte Vaticane

In Vaticano è stata preparata la tomba di Benedetto XVI, Joseph Ratzinger. Il feretro dopo i funerali in Piazza San Pietro viene portato alle Grotte Vaticane per la tumulazione in forma privata, senza presenza del pubblico e della stampa. Ammessi solo i porporati e le persone più vicine al Papa emerito. Immagini Vatican Media

