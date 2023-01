Le parole del presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra

Si sono conclusi i funerali di Joseph Ratzinger in Piazza San Pietro, Vaticano. Tra i presenti c’era anche il Cardinale Francesco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. “Oggi è una giornata di comunione per due ragioni: la prima perchè c’è alle spalle un lungo insegnamento di Benedetto XVI che per molti è un punto di riferimento fondamentale e in particolare per me perchè sono stato ordinato proprio da lui. Poi c’è il legame con il mondo della cultura che lui ha amato molto e anche il dialogo aperto ai non credenti”, ha detto Ravasi. “Divisione nella Chiesa? Io credo che l’integrazione sia tra due dimensioni entrambe necessarie. Da una parte la visione della ricerca e dello studio e l’altra la dimensione della ricerca che diventa attuazione e percorso. Una chiesa più unita che mai e la testimonianza è stato questo evento funebre sereno e per certi versi anche festoso”, ha aggiunto il Cardinale.

