Tantissimi i fedeli tedeschi accorsi in Vaticano per l'ultimo saluto a Benedetto XVI

Gruppi di bande bavaresi e decine di persone vestite in abiti tradizionali lasciano piazza San Pietro al termine dei funerali del loro connazionale Joseph Ratzinger. Benedetto XVI, infatti, è nato nel 1927 a Marktl, un piccolo comune della Baviera, in Germania. In tutto erano circa 100mila i fedeli presenti in Vaticano, accorsi da ogni parte del mondo. Ad assistere alla cerimonia c’erano anche circa 130 cardinali e 300 vescovi.

