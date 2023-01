Domani i funerali del Papa

Continua il grande afflusso di fedeli a San Pietro per rendere omaggio a Benedetto XVI (Papa Ratzinger), oltre 160mila i visitatori in quasi tre giorni. Fervono intanto i preparativi per il funerale, per il quale l’area intorno a San Pietro sarà zona rossa da mezzanotte fino alle 14 di domani. Contestualmente continua l’attività di controllo dei Carabinieri nella zona intorno alla Basilica.

