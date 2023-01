Centinaia le persone a lavoro per l'addio a Benedetto XVI

Centinaia di persone tra carpentieri, addetti alle pulizie, operai e altri, sono a lavoro in Piazza San Pietro per preparare i funerali di Papa Benedetto XVI, Papa Ratzinger. Almeno 1.000 gli agenti di polizia schierati tra Piazza San Pietro e dintorni. Ai funerali, che verranno officiati da Papa Francesco, sono attese più di 60.000 persone. Benedetto, il primo Papa in 600 anni di storia a dimettersi, è morto il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni.

