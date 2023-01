Proseguono i preparativi per le esequie di domani mattina. Saranno presenti anche Sergio Mattarella e il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier

Sono circa 159mila i fedeli che da lunedì scorso hanno reso omaggio alla salma del Papa Emerito Benedetto XVI, Papa Ratzinger, esposta nela basilica di San Pietro. Qua fervono i preparativi per le esequie che si terranno domani, giovedì 5 gennaio alle 9.30 e che saranno celebrate dal cardinale Giovanni Battista Re e presiedute da Papa Francesco. Gli operai lavorano discretamente, tra i pellegrini in coda, per posizionare i banchi dove prenderanno posto gli alti prelati, i capi di Stato e le personalità politiche che assisteranno a titolo personale alla cerimonia. Mentre saranno due le delegazioni presenti ufficialmente: quella italiana guidata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quella tedesca, presieduta dal presidente della Germania Frank Walter Steinmeier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata