Ecco le prime parole di Bergoglio del 2023: “A tutti gli uomini e le donne di buona volontà auguro di costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un buon anno! Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo intero”. Così Papa Francesco nel suo primo tweet del 2023, dopo una giornata, quella del 31 dicembre, dedicata al ricordo del Papa emerito Ratzinger, morto a 95 anni.

“Anche se ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che ci accompagna con tenerezza, ci sostiene e orienta il nostro cammino”, ha aggiunto su Twitter. “La maternità divina di Maria è la via che rivela l’estremo rispetto di Dio per la nostra libertà. Dio avrebbe potuto apparire nel mondo in mille modi mostrando la sua potenza, e invece ha voluto essere concepito in piena libertà nel grembo di Maria”.

