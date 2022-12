Il Papa emerito aveva 95 anni: da tutto il mondo per raccontare la sua scomparsa

I media di tutto il mondo si sono ritrovati in piazza San Pietro in Vaticano, dopo la notizia della morte del Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger. Dalla Spagna alla Germania, passando per il Regno Unito, tutto il mondo sta lavorando alla notizia della sua scomparsa. Le immagini da San Pietro.

