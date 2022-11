Il Pontefice è atterrato ad Awali con un Airbus A330 di Ita Airways

(LaPresse) Papa Francesco è atterrato in Bahrein. A portarlo ad Awali è un Airbus A330 di ITA Airways ad impatto ambientale zero CO2. Al termine della cerimonia di accoglienza il Santo Padre è stato portato nel cortile del Palazzo Reale per la cerimonia di benvenuto dove ha incontrato le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico.

