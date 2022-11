Il Pontefice è partito con un volo Ita Airways dall'aeroporto di Fiumicino. Il Pontefice: "Un viaggio all'insegna del dialogo"

Papa Francesco in viaggio verso il Bahrein, dove resterà fino al 6 novembre per il suo 39esimo viaggio apostolico. Il Pontefice è partito dall’aeroporto di Roma Fiumicino a bordo di un volo Ita Airways ad impatto ambientale zero CO2, un Airbus A330 con la livrea azzurra. L’atterraggio è previsto per le 16:45 ora local. L’atterraggio è previsto per le 16,45 ora locale: dopo la visita di cortesia al re del Bahrein e la cerimonia di benvenuto, è previsto il primo incontro pubblico del Pontefice con le autorità.

Pope Francis boards the papal plane ahead of his departure from Rome’s Fiumicino Airport, as he begins his Apostolic Journey to #Bahrain. (Photo by Vatican News’ Andrea @Tornielli)#PopeInBahrain pic.twitter.com/PFiVY1Qqzg — Vatican News (@VaticanNews) November 3, 2022

Poco prima della partenza il Pontefice ha inviato al Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella un telegramma: “Nel momento in cui lascio Roma per recarmi nel regno del Bahrein, pellegrino di pace e di fraternitá, per testimoniare l’importanza dell’incontro tra civiltà, religioni e culture, mi è caro rivolgere a Lei, signor presidente, il mio deferente saluto, che accompagno con fervidi auspici per il benessere spirituale, civile e sociale del caro popolo italiano, cui invio volentieri la mia benedizione”.

“Sarà un Viaggio all’insegna del dialogo: parteciperò infatti a un Forum che tematizza l’imprescindibile necessità che Oriente e Occidente si vengano maggiormente incontro per il bene della convivenza umana”, aveva scritto Papa Francesco su Twitter.

Domani partirò per un Viaggio apostolico nel Regno del Bahrein. Sarà un Viaggio all’insegna del dialogo: parteciperò infatti a un Forum che tematizza l’imprescindibile necessità che Oriente e Occidente si vengano maggiormente incontro per il bene della convivenza umana. — Papa Francesco (@Pontifex_it) November 2, 2022

La partecipazione del Papa al “Bahrain forum for dialogue: east and west for human coexistence” nel complesso del ‘Sakhir Royal Palace’ è prevista alle 10 di venerdì, dopo la quale il Santo Padre avrà un incontro privato con il grande Imam di Al-Azhar e poi con i membri del “Muslim Council of Elders”. Il 5 novembre alle ore 8.30 presiederà la Santa Messa al “Bahrain National Stadium”.

Il saluto ai rifugiati ucraini prima della partenza

Prima di recarsi in aeroporto per il viaggio apostolico in Bahrein, Papa Francesco ha salutato a Casa Santa Marta tre famiglie di rifugiati dall’Ucraina, ospitati da famiglie italiane. Come informa la Sala Stampa vaticana, si tratta della moglie di un sacerdote ortodosso, con due figli con sé, uno di 18 anni e una di 14 anni, dalla regione di Kropyvnytskyi, a 150 km da Mykolaiv. Il marito e il figlio maggiorenne sono rimasti in Ucraina. Presente poi una mamma di 30 anni con due figlie di 4 e 7 anni scappati dalla città di Zaporizhzhia e una donna di 53 anni con un figlio di 13 anni, con disabilità grave, e la mamma di 73 anni, da Kyiv. Lo riporta Vaticanews.

