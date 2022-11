Il viaggio del Pontefice mira a promuovere il dialogo interreligioso con i leader musulmani del Medio Oriente

(LaPresse) Papa Francesco ha lasciato Roma per andare in visita in Bahrein. La partenza, giovedì mattina, dall’aeroporto di Fiumicino. Il viaggio del Pontefice, infatti, mira a promuovere il dialogo interreligioso con i leader musulmani. Nel frattempo il governo del Bahrein, a guida sunnita, sta ospitando una conferenza interreligiosa sulla coesistenza tra Oriente e Occidente, anche se è accusato di discriminare la maggioranza sciita. Mentre i gruppi per i diritti umani esortano Francesco a sfruttare la sua visita per chiedere la fine della pena di morte e della repressione politica in Bahrein.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata