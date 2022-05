Il Pontefice è apparso ancora visibilmente claudicante a causa del dolore al ginocchio

(LaPresse) Davanti a 45 mila fedeli presenti in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha nominato 10 nuovi santi durante la messa di canonizzazione in Vaticano, la prima dopo oltre due anni di assenza a causa della pandemia. Papa Francesco ha salutato alcuni prelati, camminando lungo il sagrato di San Pietro, al termine della messa per la canonizzazione di dieci nuovi santi. Il pontefice è poi salito sulla Papa mobile per attraversare la piazza a salutare i fedeli.

