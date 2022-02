Il pontefice in visita all'ambasciata russa

(LaPresse) Papa Francesco si è recato all’ambasciata russa presso la Santa Sede per “esprimere la sua preoccupazione per la guerra”. “Ho un grande dolore al cuore per il peggioramento della situazione in Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si aprono scenari sempre più allarmanti. Come me, molte persone in tutto il mondo provano angoscia e preoccupazione. Ancora una volta , la pace di tutti è minacciata da interessi di parte” ha detto Bergoglio.

