Il Pontefice in preghiera ha omaggiato la Madonna con un cesto di rose bianche

Da solo alle 6 del mattino sotto la colonna dell’Immacolata in piazza Mignanelli a Roma, a pochi passi dalle scalinate di Piazza di Spagna. Così, a sorpresa e in solitudine per evitare pericolosi assembramenti, Papa Franscesco ha voluto omaggiare la Madonna nel giorno della festa dell’Immacolata. Il Pontefice ha deposto un cesto di rose bianche intrattenendosi pochi minuti a pregare davanti alla statua poco prima che i vigili del fuoco deponessero una corona di fiori.

