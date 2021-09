Prima ha incontrato Orban, in Ungheria

(LaPresse) Papa Francesco è arrivato a Bratislava durante il suo grande tour internazionale, dopo essersi recato in Ungheria. Visiterà Kosice, incontrando la comunità ebraica in Slovacchia. In Ungheria Bergoglio ha incontrato anche il premier Viktor Orban. A Bratislava una folla di fedeli lo ha accolto al grido di “Viva il Papa, Francis Pope”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata