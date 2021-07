Dopo l'Angelus il Pontefice celebra la ricorrenza da lui istituita: "Senza dialogo tra ragazzi e anziani la storia non va avanti"

(LaPresse) “Invito a celebrare questa giornata, ad andare a trovare i nonni e gli anziani. I nonni hanno bisogno dei giovani e i giovani hanno bisogno dei nonni, devono interloquire, incontrarsi. I nonni hanno la linfa della della storia che sale e dà forza all’albero che cresce”. Così papa Francesco dopo l’Angelus in piazza San Pietro. Poi cita il poeta e scrittore argentino Francisco Luis Bernárdez: “‘Tutto quello che l’albero ha di fiorito viene quello che è sotterrato’. Senza dialogo tra giovani e nonni la storia non va avanti, la vita non va avanti. È una sfida per la nostra cultura. I nonni hanno diritto a sognare guardando i giovani e i giovani hanno diritto alla sfida del progresso partendo dalla linfa dell’albero”, ha sottolineato Francesco.

